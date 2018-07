Remoção de corpo da via pública demora 7 horas O corpo do advogado Hélio de Emília Bacarim, de 48 anos, permaneceu durante sete horas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje no meio-fio da Rua Paula Ney, no bairro Morro da Aclimação, região central de São Paulo, aguardando pela remoção do Instituto Médico Legal (IML). Vizinhos acreditam que o advogado tenha sofrido um mal súbito, já que o viram andando na rua, mas em seguida o encontraram caído, por volta das 19h, a cerca de 50 metros da sua casa. O corpo não apresentava ferimentos ou sinais de violência. A polícia foi acionada pela vizinhança, mas a perícia só chegou ao local à 1h30. Meia hora depois, o IML fez a remoção do corpo. O caso foi registrado como morte suspeita no 6º Distrito Policial (Cambuci).