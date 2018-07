Remoção de terra na Dutra, em Arujá, deve levar 2 dias

De acordo com a NovaDutra, um geólogo da empresa deve comparecer ao local na manhã de hoje, na altura do quilômetro 197, para avaliar o andamento da desobstrução da via. Ele fará uma nova avaliação do terreno e definirá se vai haver mudanças nos procedimentos de remoção da terra. Uma nova vistoria deve ser feita antes da liberação total da rodovia, segundo a concessionária.

No local, o tráfego já vinha sendo realizado em mão dupla, entre os quilômetros 196 e 199, desde o dia 31 de janeiro, quando uma parte da pista, no sentido Rio de Janeiro, desabou, causando a primeira interdição parcial.