Renan deve convocar sessão do Congresso para CPI mista da Petrobras, diz senador O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), deve convocar uma sessão do Congresso Nacional, ainda nesta semana, para instalar uma CPI mista para investigar a Petrobras, disse um senador peemedebista nesta terça-feira.