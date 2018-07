Renan Dissenha Fagundes Douglas Vieira CINEMA Carolina Arantes BARES MÚSICA

+ O mixologista Pablo Moya, do NOH, me entregou o copo de infusão de jambu e deu a dica: colocar um pouquinho só na boca, e bochechar. Pam! Meu rosto inteiro amorteceu. A bebida - que vai ser um aperitivo para acompanhar as várias opções de drinques da casa - ainda não está oficialmente no cardápio, mas já dá para negociar um test drive com o barman. Para ficar nos sabores da Amazônia (e nas opções ainda fora da carta oficial), peça o drinque com a erva priprioca e uma esfera de gelo. Pág. 29

+ Duas coisas me agradam muito: shows cheios de groove e horas ao ar livre. Juntar as duas coisas então... Por isso, agosto é um mês feliz. É nele que o Bourbon Street celebra o próprio aniversário com o Bourbon Street Fest, festival que remete a New Orleans. E o principal, para mim, são as apresentações grátis e ao ar livre, sempre com músicos excelentes, como o grupo Playing For Change. Neste ano, são duas datas: amanhã (11), no Parque do Ibirapuera, e domingo (19), na R. dos Chanés, onde fica o Bourbon. Pág. 82.