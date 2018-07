Renan Dissenha Fagundes Fernanda Araujo MÚSICA Taís Toti BARES EM MINHA MODESTA OPINIÃO EXPOSIÇÕES Bons tempos aqueles em que ser emo não significava colar a franja na testa, passar delineador preto nos olhos e ir para a Galeria do Rock. Na verdade, bom mesmo era quando você não precisava ser nada para ouvir as lamentações românticas do Dashboard Confessional, projeto (quase sempre) acústico de Chris Carrabba. Não precisava de coração partido ou paixão platônica, apenas a inocência adolescente fazia eu me encantar com a descrição de um encontro amoroso em 'Hands Down'. Cantava as tristíssimas 'This Bitter Pill' e 'Screaming Infidelities', e curti até 'Vindicated', trilha de 'Homem-Aranha 2'. E ninguém ligava para o fato de ser música emo. Meus 15 anos passaram faz muito tempo, mas se a hora de ver o Dashboard Confessional (solo e acústico!) só veio agora, por que não? Mesmo que tenha que enfrentar o show do Anberlin. Pág. 88