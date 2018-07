Renan Dissenha Fagundes Marina Vaz Crianças Fernanda Araujo BARES EM MINHA MODESTA OPINIÃO PASSEIOS Foi num sábado de manhã, dia 22 de dezembro, que descobri a potência do volume do carro, ainda na garagem, enquanto ajeitava a bagunça rumo a Guaxupé(MG). Era a primeira vez que minhas filhas escutavam o disco Pequeno Cidadão 2. Descobri também que aos 6 e 8 anos a fase da repetição persiste, mesmo seletiva: após ouvir o CD inteiro dezenas de vezes, as meninas começaram a brigar para que tocasse suas faixas preferidas ('Mamãe Tamo Chegando?', 'Dez' e 'Sábado de Manhã'). No mesmo dia, às 11h, o grupo formado por Taciana Barros, Antônio Pinto, Edgard Scandurra e filhos fazia a estreia do disco, no Sesc Pinheiros. Duvido, porém, que os cidadãos da plateia estivessem tão afinados quanto nós, depois de 300 km de viagem. Ah, e foi assim na volta, nas semanas seguintes. E será assim neste sábado, à tarde, no Auditório Ibirapuera. Ao vivo! Pág. 94.