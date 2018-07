Renan vai anunciar resultado de votação sobre vetos às 11h, diz Congresso

Os 38 vetos foram votados por deputados e senadores na noite de terça-feira em bloco e em cédulas de papel, numa medida adotada por Renan para acelerar o processo.

A decisão desagradou a oposição, que queria apreciar veto a veto, e o líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE), prometeu ir ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedir o cancelamento da sessão.

Com a desobstrução da pauta de votação do Congresso, o governo tentará colocar em votação nesta quarta o projeto que muda o cálculo da meta de superávit primário, em sessão do Congresso convocada para as 12h.

Entre os vetos da presidente Dilma Rousseff apreciados pelo Congresso, o governo trabalha com a possibilidade de que pelo menos um deles, de um projeto que regulamenta a criação e fusão de municípios, seja derrubado pelos parlamentares.

