Renascer: 60 pessoas estavam no local do desabamento Cerca de 60 pessoas estavam no prédio da Igreja Cristã Apostólica Renascer em Cristo, no Cambuci, na zona sul de São Paulo, quando o teto do imóvel desabou, por volta das 19 horas desta noite, segundo informações da assessoria da Renascer. Dos 35 feridos, seis estariam em estado grave, e uma pessoa morreu. A igreja, considerada a segunda maior denominação neopentecostal brasileira, foi fundada em São Paulo em 1986, por Estevam Hernandes e Sônia Hernandes. A Igreja Renascer controla hoje uma rede de TV, uma gravadora, rede de rádio, uma editora e possui a Fundação Renascer, mantenedora de suas obras assistenciais. Estima-se que haja hoje cerca de 1.500 templos espalhados por todo o Brasil e países como Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Japão, entre outros, somando mais de dois milhões de fiéis. A Igreja Renascer também foi palco do casamento do meia-atacante do Milan, Kaká, de 26 anos, e Caroline, em dezembro de 2005.