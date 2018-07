Renascer é condenada a pagar R$ 51 mil a ferido São Paulo, 11/08/2012 - A 5.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da 37.ª Vara Cível da Capital e condenou a Igreja Renascer a pagar R$ 51 mil de indenização por danos morais a um homem que se feriu, em janeiro de 2009, no desabamento do teto do templo do Cambuci. O acidente causou a morte de nove pessoas e deixou mais de cem feridos. O autor da ação teve um corte na cabeça e fraturou o fêmur. As informações são da edição deste sábado do jornal O Estado de S.Paulo.