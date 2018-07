Renascer e MP acertam plano de demolição de prédio A Igreja Renascer e a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público acertaram hoje o plano de demolição do que restou da sede internacional da Igreja Renascer em Cristo, no Cambuci, centro de São Paulo, cujo teto desabou no domingo. O desastre provocou a morte de 9 mulheres e deixou mais de 100 pessoas feridas. A obra será executada pela empresa Diez, segundo a assessoria de imprensa da igreja. Para começá-la, a demolidora aguarda agora a aprovação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Polícia Técnica.