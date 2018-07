Renato Aragão volta a ser internado

O humorista Renato Aragão, mais conhecido como Didi Mocó, de 79 anos, voltou a ser internado ontem, desta vez com diagnóstico de infecção urinária. A previsão é de que ele permaneça por até mais dois dias no Hospital Barra D''Or, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio).

De acordo com o hospital, foram realizados exames de sangue e imagem e ele tinha quadro clínico e cardiológico estável ontem. O boletim médico de hoje ainda não foi divulgado.

No último dia 15, o humorista foi internado no mesmo hospital depois de sofrer um enfarte, sendo liberado no dia 19. Antes, ele tinha participado da festa de 15 anos de sua filha Livian. Aragão passou por cirurgia para desobstruir uma artéria.

Nascido em Sobral, no Ceará, em 1935, Aragão começou a carreira aos 25 anos na TV Ceará. Foi no programa Vídeo Alegre que nasceu o personagem Didi Mocó, pelo qual é mais conhecido.