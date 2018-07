Renault quer elevar a participação no Brasil para 7% em 2013

O executivo avalia que o mercado brasileiro automobilístico crescerá apenas 2 por cento no próximo ano -- metade do crescimento esperado para a economia brasileira--, e que a Renault deve crescer no mesmo ritmo no país.

Segundo Ghosn, a empresa quer fechar 2012 com um crescimento no Brasil de 25 por cento -- acima da expectativa inicial para o ano, de crescimento de 15 por cento, e também acima do crescimento do mercado brasileiro de 5 por cento.

(Por Rodrigo Viga Gaier)