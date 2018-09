Renault vai anunciar dupla para F1 em 2009 na quarta-feira A Renault vai anunciar a sua dupla de pilotos para a próxima temporada da Fórmula 1 na próxima quarta-feira, afirmou o chefe da equipe francesa, Flavio Briatore, neste domingo. "Quarta-feira é o dia. Nós vamos anunciar ambos os pilotos na quarta", disse Briatore à Reuters durante o Grande Prêmio Brasil disputado neste domingo, em Interlagos. O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial, que terminou em segundo na corrida vencida por Felipe Massa, depois de triunfar em Cingapura e no Japão, deve permanecer na Renault, apesar de a Honda tentar contratá-lo. No entanto, seu companheiro para o ano que vem ainda é uma incógnita, com o brasileiro Nelsinho Piquet tentando permanecer após ter feito uma temporada com altos e baixos. O francês Romain Grosjean e outro brasileiro, Lucas di Grassi, têm sido apontados como possíveis candidatos a terem a vaga na equipe em 2009. Nelsinho levou azar na prova desse domingo, deixando a corrida após a primeira curva, aparentemente depois de ser atingido em uma confusão envolvendo o escocês David Coulthard. (Reportagem de Alan Baldwin) REUTERS MTX