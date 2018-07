Renda maior ajuda jovem a priorizar estudo

Graziela trabalhava como operadora de caixa na loja de uma rede varejista em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Foi contratada com a ajuda da mãe, que também trabalha no local. "Meus irmãos mais velhos, que moravam com a gente, trabalhavam e ajudavam nas contas, casaram e foram embora", lembra ela, moradora do bairro periférico de Fazenda Grande III. "Como só eu fiquei, tive de trabalhar também."

A situação era diferente do que Graziela imaginava. "Queria ir para a faculdade, fazer pós, doutorado, pós-doutorado", conta. "Mas naquela situação eu não tinha como conciliar as coisas."

O horizonte começou a mudar para a jovem no início do ano, quando ela descobriu um meio de ingressar em uma faculdade particular com bolsa de 50% na mensalidade. "Com a melhora na renda dos meus pais e um aperto aqui, outro ali, consegui sair do trabalho e começar a faculdade", afirma a jovem, que ganhou dos parentes um computador para auxiliar nos estudos. "Garantir um futuro melhor é mais importante."

Apesar dos planos de seguir uma carreira acadêmica, a estudante do primeiro semestre de Letras não descarta voltar brevemente ao mercado de trabalho - agora, por opção. "Tenho procurado algumas vagas, para trabalhar meio período, mas não tem sido fácil", afirma.

Para o gerente da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, a crise econômica de 2009 obrigou muitos jovens a ingressar no mercado de trabalho para ajudar a compor a renda familiar. "Com a mudança no cenário, eles puderam deixar o emprego", afirma.

A Região Nordeste foi a única com redução da população ocupada, na comparação entre 2009 e 2011 - 209 mil deixaram o mercado de trabalho. Destes, 189 mil eram adolescentes de 14 a 17 anos, enquanto 41 mil tinham 18 anos ou mais.