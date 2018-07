Renda mensal de criador só paga uma gravata

Em assentamentos de sem terra no Mato Grosso do Sul, a criação do bicho-da-seda garante renda mensal familiar de R$ 750 - dinheiro que na nova loja Hermès daria para adquirir uma gravata da seda. Em média, uma família é capaz de produzir 180 quilos de casulo ao mês, durante nove meses do ano. A quantidade é suficiente para produzir mais de 100 gravatas, considerando que são necessários 6,3 quilos de casulo para cada quilo de fio de seda.

A criação do bicho-da-seda, ou sericicultura, já foi a atividade que oferecia a melhor remuneração no campo. Porém, com a queda no consumo e na cotação do fio no mercado internacional, os criadores estão abandonando a atividade. Só a Bratac chegou a contar com o fornecimento de casulos de 6 mil famílias. Em 1989, esses criadores produziram 12 mil toneladas de casulo. Hoje porém, os fornecedores da Bratac se resumem a 1,5 mil criadores. A produção, no ano passado, foi de apenas 3,5 toneladas. "Uma das principais limitações hoje é a falta de matéria-prima", afirma o diretor da Bratac, Shigueru Taniguti Junior. "Deixar máquinas paradas tem um custo alto. Se tivesse matéria-prima, eu poderia produzir e estocar."

Para tentar contornar a falta de casulos, a Bratac fez uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para incentivar a sericicultura em assentamentos no Estados de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A cultura é propícia, pois ajuda a fixar o homem no campo e pode ser cultivada em pequenas propriedades. Com um alqueire de amoreiras, cuja folha é o único alimento do bicho-da-seda, é possível obter uma produção de 180 quilos por ciclo de produção. O retorno também é garantido, uma vez que toda a produção é adquirida pela Bratac, que paga à vista ao final de cada ciclo. A empresa também oferece agrônomos para acompanhar e dar assistência aos produtores.Apesar disso, a iniciativa só vingou no Mato Grosso do Sul e mesmo assim, a produção é bem reduzida.

Hoje, a maior parte da produção vem do Paraná e, em segundo lugar, de São Paulo. O bicho-da-seda também enfrenta a concorrência de outras culturas, como a cana, e não costuma atrair jovens, pois exige dedicação e paciência.

ELITE

Criador de bicho-da-seda há 40 anos, Miguel Pereira da Silva, 69 anos, faz parte de uma espécie de elite dos sericicultores, pois dedica-se a criação de larvas de raça pura, usadas para acasalamento e produção de novas larvas. Ele ganha R$ 13 por quilo de casulo, enquanto o destinado à produção do fio de seda rende até R$ 7,20, dependendo da qualidade. No entanto, nos últimos anos, Silva precisou diversificar a produção para garantir a renda da família. Com uma produção de 600 quilos por mês durante nove meses do ano, conseguiu garantir renda de R$ 52 mil em 2008. "É o que está declarado no Imposto de Renda", conta. "Em outros anos, cheguei a declarar R$ 72 mil."

Se seus casulos fossem aproveitados na confecção de fios de seda, a produção de Miguel seria suficiente para produzir algo como 3.600 gravatas em um ano - equivalente a um faturamento bruto de R$ 2,4 milhões. "Com a sericicultura criei duas filhas, comprei um carro e um trator. Mas hoje estou correndo atrás de centavos", diz Silva. Em sua casa modesta na zona rural de Bastos, que há alguns anos recebeu a visita dos donos da Hermès, o único exemplar de seda está na parede, na imagem de uma japonesa de quimono. "Ah, se eu pudesse ter uma camisa bonita de seda..."