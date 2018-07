''René falou a verdade na Lusa''

O polivalente Edno foi apresentado ontem como novo reforço do Corinthians, mas seu ex-clube, a Portuguesa, continuou a ser assunto. O jogador, que poderá atuar como atacante, meia ou ala, confirmou a denúncia do ex-treinador da Lusa, René Simões, de que o grupo foi intimidado por um grupo de homens armados nos vestiários do Canindé depois da derrota para o Vila Nova há cerca de um mês. E foi mais longe: disse que o capitão César Prates foi obrigado pela diretoria do clube a desmentir o caso.

Edno diz, porém, que, não tem mágoa do colega. "Até porque sabemos que pessoas lá de dentro pediram para ele falar isso", disse. "Tudo que o René falou é verdade. Mas agora é passado, estou no Corinthians e o que quero é passar uma borracha nisso." Apesar do ocorrido, Edno diz que saiu da Portuguesa de bem com a diretoria. "Só tenho a agradecer, porque fui muito feliz lá. Eles me deram oportunidade e isso é uma coisa que não vou esquecer."

O jogador ainda não sabe em qual posição o técnico Mano Menezes pretende escalá-lo ou se poderá estrear contra o São Paulo, domingo, no clássico do Morumbi, já que sua documentação ainda não está regularizada. Como está bem fisicamente - vem treinando e garante já não ter sequelas da cirurgia para remover uma bursite no joelho esquerdo - , a questão é apenas de adaptação. "Levarei cerca de um mês para adquirir o entrosamento com o grupo", garante.

Edno - que diz ter escolhido o Corinthians para jogar pelo peso da camisa e pela esperança de, no futuro, ter a chance de ser convocado pela seleção brasileira - não nega que tem um tabu a quebrar depois de cinco meses sem marcar gols e espera poder atuar contra o São Paulo, domingo. "Admito que isso (o jejum) está me agoniando um pouco. Estou bastante ansioso para entrar em campo", revela o jogador.

MAIS UM FILHO?

O atacante Ronaldo, que ontem completou 33 anos ontem, vai enfrentar uma ação de reconhecimento de paternidade. Segundo a revista Quem, uma jovem de nome Michele, de 27 anos, que mora em Cingapura, acionou a Justiça alegando ter dado à luz um menino, hoje com 4 anos, após um relacionamento com o Fenômeno.