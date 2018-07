Renner inaugura lojas em Recife (PE) e São José dos Campos (SP)

Localizada no shopping Riomar Recife, a nova loja tem área total de 3,9 mil metros quadrados e é a maior da rede na capital de Pernambuco. Com a unidade, a companhia atingiu 179 lojas de sua marca no país.

A Renner anunciou ainda a inauguração de uma loja Camicado em São José dos Campos (SP), no Center Vale Shopping. Com área total de 458 metros quadrados, a unidade é a 39a da rede de produtos para casa e decoração.

Mais cedo, a Renner informou que vê potencial para ter 400 lojas da marca Blue Steel, e perspectiva para 130 lojas da Camicado .

Às 14h11, as ações da Renner exibiam alta de quase 3 por cento, enquanto o Ibovespa tinha retração de 1 por cento.

(Por Vivian Pereira)