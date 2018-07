Renovação do Mac deve impulsionar linha de computadores da Apple

A renovação da linha pode ajudar a revitalizar um componente importante na seleção de produtos da empresa que, embora tendo registrado queda no crescimento no começo de 2012, ainda responde por 14 por cento de sua receita e registra ritmo de crescimento que causa inveja ao setor de computadores pessoais.

Na terça-feira, a Apple mostrou um novo iMac, mais enxuto, e um laptop com tela de 13 polegadas muito melhorada, o que prepara o terreno para recuperação nas vendas desse produto enquanto Dell e Hewlett-Packard lutam para não perder o mercado que detém.

Alguns meses atrás, a Apple já tinha lançado uma nova versão do MacBook Air, produto que analistas dizem ter inspirado mais de 20 modelos com telas de toque criados por rivais e designados como "ultrabooks", que serão lançados com o novo sistema operacional Microsoft Windows 8.

A Apple continua a deter a terceira posição no mercado norte-americano de computadores, atrás da HP e da Dell. Mas o preço de elite do Mac, acima dos 1.000 dólares, e a margem de lucro avantajada que o modelo propicia, significam alta no crescimento da receita e beneficiam os resultados financeiros da empresa.

"Os preços e o conjunto de recursos oferecido pelo novo iMac representam uma combinação atraente, e não me surpreenderia que obtivesse fortes vendas no quarto trimestre e mais adiante", disse Ben Reitzes, analista do Barclays.

A linha Macintosh, criada décadas atrás e agora obscurecida em termos de faturamento e interesse da mídia pelos populares iPhone e iPad, ajudou a recolocar a Apple na linha, mas registrou queda no crescimento a menos de 10 por cento nos dois primeiros trimestres de 2012 --primeira queda abaixo dessa marca desde 2009.

Mas ainda assim o crescimento de suas vendas superou o dos PCs no geral em mais de sete vezes nos 12 meses até junho, de acordo com Tim Cook, o presidente-executivo da Apple, e vem superando o crescimento dos computadores PC já há seis anos.

A Apple divulga seus resultados financeiros para o quarto trimestre fiscal nesta quinta-feira, e deve registrar vendas de 5,1 milhões de Macs no período, alta de apenas 5 por cento, segundo estimativas de Gene Munster, analista da Piper Jaffray.