Rentabilidade das reservas externas despenca em 2009

Em um ano marcado por dificuldades nos Estados Unidos e, principalmente, na Europa, a parcela das reservas alocadas em dólar e euro também diminuiu.

Ao fim de 2009, 81,9 por cento das reservas eram mantidas em dólar e 7,0 por cento estavam em euros. O levantamento anterior, relativo ao encerramento de 2008, mostrava participação de 89,1 por cento na moeda norte-americana e de 9,4 por cento em euros.

O BC acrescentou que, no fim do ano passado, 3,7 por cento das reservas estavam alocados em libra esterlina, 3,5 por cento em dólar canadense, 1,9 por cento em dólar australiano e 2,0 por cento em outras moedas, como o iene.

Ao detalhar os dados, o diretor de Política Monetária do BC, Aldo Luiz Mendes, justificou que o item segurança é o mais importante na gestão desse portfólio, seguido por liquidez e rentabilidade.

"A crise de fato faz com que a gestão, que já era conservadora, se torne ainda mais conservadora", afirmou a jornalistas.

Segundo ele, os investimentos na moeda canadense e na australiana ocorreram porque são economias que estão com desempenho relativamente melhor que os EUA e a Europa.

PRAZO ENCURTA; BC VÊ BENEFÍCIOS

O relatório mostrou ainda que o prazo médio dos investimentos foi encurtado, passando de 3,04 anos em 2008 para 1,63 ano, "com o objetivo de reduzir a exposição a risco de mercado das reservas internacionais".

No final do ano passado, as reservas internacionais estavam em 239,05 bilhões de dólares, com crescimento de 15,6 por cento sobre 2008. O dado mais atualizado, desta terça-feira, chegava a 259,69 bilhões de dólares.

O BC vem comprando dólares no mercado à vista quase ininterruptamente desde maio do ano passado, reforçando as reservas.

Questionado sobre o custo de manter essas reservas, alvo de crítica por parte de alguns analistas, o diretor reiterou: "O benefício é maior", o que teria sido demonstrado pelo fato de o país ter saído da crise global e estar crescendo.

Mendes acrescentou que o BC mantém a política de aquisição de dólares por meio de leilões, visando adequar a liquidez do mercado. Mesmo que não haja excesso da moeda norte-americana no momento, disse, é preciso se antecipar ao fluxo futuro.

