'Renúncia realça importância de evento no Brasil'

"A renúncia do santo padre, com a esperada eleição do novo papa, realça ainda mais a importância e o papel da Jornada Mundial da Juventude, e o papel conjunto do governo e do povo brasileiro, um papel da mais alta responsabilidade na preparação desse evento", discursou o ministro, no início de uma reunião para tratar do evento, no Palácio do Planalto.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) espera que a primeira viagem internacional do novo papa seja ao Rio e um dos temas discutidos na reunião foram os "caminhos do santo padre" durante o evento.

O ministro ainda frisou os benefícios nos pontos de vista econômico. "Será o evento mais massivo que teremos, em relação até mesmo à Copa e à Olimpíada e requer de nós uma prioridade, um empenho, uma disciplina de trabalho e dedicação."