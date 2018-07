Reparo fecha parte de rodovia em Mongaguá-SP

O DER informou que não há congestionamentos na Padre Manoel da Nóbrega e o trânsito está sendo desviado por uma via local, sentido Peruíbe. Procurada, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) disse que o problema foi causado por rebaixamento do solo. Como a adutora integra a ampliação de um sistema, o fornecimento de água não foi interrompido. O reparo deve ser finalizado no final da tarde de hoje.