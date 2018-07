Reparos em tubulação interditam 2 faixas da Avenida JK Obras de reparo em uma tubulação da Comgás interditam duas faixas de rolamento da pista sentido Ibirapuera da Avenida Juscelino Kubitschek próximo do cruzamento com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, na zona sul da capital. A tubulação da Comgás foi danificada por técnicos de uma empresa que prestavam serviço para a Telefônica. Segundo a Comgás, até as 7h45 o reparo deverá estar concluído. O vazamento de gás já foi contido. O motorista deve evitar a Juscelino Kubitschek, que está praticamente toda congestionada no sentido Ibirapuera. As informações são da Rádio CBN.