Reparos na M'Boi Mirim devem terminar no fim da tarde As equipes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) devem terminar o trabalho de reparos da adutora que se rompeu na Estrada do M''Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, no fim da tarde de hoje, segundo previsão inicial da empresa. O rompimento da adutora de 500 milímetros de diâmetro, por volta das 6h30, ocorreu na altura do número 700 da M''Boi Mirim, região de Campo Limpo, interditando totalmente a via por quase duas horas.