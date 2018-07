Repartições de Taciba (SP) estão sem telefone há 4 meses Os telefones de escolas, creches, postos de saúde e da própria prefeitura de Taciba, no oeste paulista, a 514 km de São Paulo, estão mudos há quatro meses. Sem receber as contas vencidas em outubro, novembro e dezembro do ano passado, a empresa de telefonia rescindiu os contratos e retirou as linhas. Os servidores são obrigados a usar os celulares pessoais para tratar de assuntos de interesse do município durante o expediente. Em razão de um acordo com a prefeitura, uma única linha foi mantida no Centro de Saúde para atendimento de emergências.