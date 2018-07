Repercussão

"A busca de modernização contrasta com atitudes retrógradas de censura. Enquanto o jornal se moderniza e se preocupa com a qualidade, assistimos a um retrocesso do outro lado: a censura que açoita o jornal há mais de 200 dias."

Alcione Araújo dramaturgo

"Gostei do Sabático, refúgio para o leitor esmagado pela banalidade. No geral, achei o jornal mais fácil de ler. Percebi que tenta extrapolar o factual, como se não fosse suficiente, e traz o que antecede e o que sucede a notícia."

Geddel Vieira Lima ministro da Integração Nacional

"Para mim, leitor de sempre do Estadão, o importante é que a renovação do jornal não afetou a tradição de um noticiário aprofundado, com amplo espaço para um jornalismo analítico."

Fabio Feldmann secr. executivo do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas

"A seção Planeta resgata a tradição do Estado, pioneiro em falar da importância do gerenciamento costeiro do litoral e em cobrir a Amazônia, antes de abraçar o rio Tietê."

Roberto Lima presidente da Vivo

"O Estado sempre defendeu o permanente respeito às instituições democráticas e o direito à livre expressão. O jornal agora pavimenta sua trajetória de valorização do conhecimento e de criação de novas formas de compartilhá-lo."

Roberto Justus presidente do Grupo Newcomm

"A direção de arte realmente foi muito feliz. Tornou o visual das páginas mais leve. Mudanças que também se reproduziram entre as outras mídias do Grupo Estado, consolidando o processo de convergência."