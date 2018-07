REPERCUSSÃO-Senado cassa mandato de Demóstenes Torres

Com a decisão, tomada por 56 votos a favor, 19 contra e cinco abstenções, ele também ficará inelegível até 2027.

Veja abaixo comentários de senadores após a votação que selou o destino de Demóstenes.

JOSÉ SARNEY (PMDB-AP), PRESIDENTE DO SENADO:

"O Senado mostrou a sua permanente vigilância pelo prestígio da Casa... É um episódio de página virada... Foi uma decisão em sintonia com a vontade popular, mas não é uma data que se possa comemorar."

JORGE VIANA (PT-AC):

"Não foi uma simples cassação. O senador que perdeu seu mandato hoje não era apenas o líder da oposição. Vimos aqui hoje a cassação do mais competente político que havia no Senado, profundo conhecedor do regimento, do trabalho das comissões, do papel da Casa.

Isto põe em xeque também a vida do Parlamento frente ao país. Se alguém acha que o Parlamento sai maior, discordo. Eu ponho o chapéu. Fica, para o Parlamento, mais que uma ferida. Foi um dia de constrangimento."

ALVARO DIAS (PR), LÍDER DO PSDB NO SENADO:

"Essa era a expectativa da população. Uma pesquisa feita em Goiás apontou que 87 por cento da população defendia a cassação. O Senado repercutiu o desejo da sociedade. O placar ficou dentro da previsão."

VALDIR RAUPP (RO), PRESIDENTE NACIONAL DO PMDB:

"Cada resultado como esse deve servir de exemplo. É uma coisa triste. Tenho certeza de que 50 por cento dos que votaram pela cassação o fizeram com dor no coração. Mas os fatos é que determinaram o destino do senador Demóstenes."

AÉCIO NEVES (PSDB-MG):

"Acho que o Senado votou pela preservação da instituição e pelos indícios fortes da ligação incontestável (entre Torres e Cachoeira)."

MARTA SUPLICY (PT-SP), PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE DO SENADO:

"Foi feita a justiça, de acordo com todos os trâmites e o resultado foi correto. O Senado cumpriu seu dever."

PEDRO TAQUES (PDT-MT), RELATOR DO CASO DEMÓSTENES NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DO SENADO:

"Temos que entender que existem pessoas que pensam diferente, mas 56 votos pela cassação é um número significativo."

PEDRO SIMON (PMDB-RS)

"A defesa dele foi brilhante. Só que nós analisamos o decoro parlamentar e aí ficou provado que ele agiu por muito tempo a mando do Carlos Cachoeira."

(Reportagem de Ana Flor e Jeferson Ribeiro)