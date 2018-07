Repertório caipira ganha destaque

A música genuinamente caipira vai ter lugar de destaque na 3ª Semana da Canção Brasileira, que começa hoje em São Luiz do Paraitinga. O primeiro evento da programação é uma aula-show da Família Santos, sobre o legado do patriarca Elpídio dos Santos (1909-1970). O show Viva Elpídio!, de Oswaldinho e Marisa Viana, todo dedicado a ele, a aguardada apresentação do mato-grossense Almir Sater, a aula-show de Passoca e as oficinas cantadas de Pena Branca, de Tetê e Alzira Espíndola, com o show Anahí e participação de duas filhas de Elpídio, Nena e Parê (veja destaques no quadro), também têm no roteiro diversas canções do gênero.

Clássicos de Elpídio marcam presença em outro show amanhã à noite, no coreto que leva seu nome na Praça da Matriz, para celebrar seu centenário de nascimento. Com participação de Fafá de Belém, Renato Teixeira, Zeca Baleiro e Zé Geraldo, entre outros, o encontro será gravado e exibido pela TV Bandeirantes em outubro, além de sair em DVD depois.

O clima de festa na cidade já vem num crescendo. Há 15 dias foi realizada a 7ª Semana Elpídio dos Santos. Ao mesmo tempo em que se levantavam barraquinhas pelos arredores para um rodeio, moradores locais trabalhavam nos preparativos para os shows da Band e da Semana da Canção. Além do piso e do cenário multicolorido, com cetim e estampas floridas de chita, a festa terá os tradicionais bonecos gigantes, que divertem o público no carnaval, uma das grandes manifestações populares de Paraitinga.

A cantora Suzana Salles, curadora da Semana, diz que o evento não pretende ter homenageados nas próximas edições. "Mas Elpídio é filho da terra. É referência. A cidade respira música muito por conta do senhor Elpídio dos Santos", confirma Suzana. "As letras dele são muito imagéticas, como se fossem quadrinhos de parede. São coisas singelas e muito profundas, que atingem você de um jeito que se nem sabe como. E quando você partilha disso em São Luiz dá uma outra dimensão", observa Suzana, que já gravou o autor.

Foi envolvida por essa vontade geral de compartilhar, aliás, que ela tomou a iniciativa de criar um evento de intercâmbio como esse. Além de levar grandes shows às praças - como o ótimo Três Meninas do Brasil, de Jussara Silveira, Rita Ribeiro e Teresa Cristina -, abrir espaço para novos compositores e para a criação de músicos locais, há os núcleos de atividades ligadas à área de educação.

Este ano os Barbatuques, Paulo Padilha, Tata Fernandes e Elaine Marin levam suas oficinas à zona rural. A pedido dos professores, a oficina História da Canção Brasileira, de Sérgio Molina, será realizada à noite, fora do horário de aulas, bem como um show infantil amanhã.

Izabel Padovani (interpretação), Romulo Fróes (criação, pontes e frentes) e Lenine Santos (doutorado sobre canção erudita popular), Passoca (música caipira) darão aulas-shows. José Miguel Wisnik e Arthur Nestrovski fazem uma oficina especial, O Fim da Canção, que tem título bivalente. "A excelência do que é dado nesse curso vai ser muito bacana", diz Suzana, que acompanhou os quatro estágios que ambos apresentaram este ano durante um mês em São Paulo.

Entre os compositores de várias partes do Brasil classificados para o festival - que tem Chico César como presidente do júri - estão Marcelo Jeneci, Bruno Morais, Léo Cavalcanti, Kristoff Silva, Arícia Mess, Dani Black, Caê Rolfsen e Karina Buhr. "É um nível de excelência que surpreende", frisa Suzana. Essa excelência só confirma a força contínua da canção brasileira e da Semana, que a celebra tão justamente, com público crescente a cada edição.