Réplica da taça da Copa é incendiada em Teresópolis Uma réplica da taça da Copa do Mundo com 6 metros de altura foi queimada na madrugada desta terça-feira, 20, em Teresópolis, cidade da Região Serrana do Rio. A obra foi instalada na Avenida Feliciano Sodré, no último dia 19 como parte da decoração da cidade para o Mundial. As causas do incêndio ainda não foram informadas pela Polícia Militar.