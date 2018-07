Reportagem do 'Estado' e do 'JT' baseou ação do MP As investigações que resultaram na ação civil pública apresentada nesta semana à Justiça começaram no final de 2004, após publicação de reportagem pelo Estado e Jornal da Tarde. Reportagem do dia 31 de agosto daquele ano mostrou a manobra da Prefeitura, apresentando as atas usadas e também mostrando que os processos das construções constavam com reajustes acima da inflação. O material publicado é citado na ação.