Reportagem sobre padres gays em Roma gera reação da Igreja Católica

"Os que têm vida dupla não entenderam o que é o sacerdócio católico e não deveriam ser padres", continuou a diocese, em um comunicado divulgado ontem à imprensa. "Nada os obriga a seguirem como sacerdotes e a aproveitar apenas as vantagens. Em nome da coerência, teriam de confessar o que fazem. Não queremos feri-los, mas não podemos permitir que sua conduta desonre a todos os demais."

A reportagem do Panorama, intitulada As Noites Selvagens dos Padres Gays, registrou com uma câmera oculta "uma viagem com padres que têm relações sexuais com outros homens nos bares romanos, no bairro gay ou em suas próprias casas". / AFP