Repórter da BBC analisa a final da Copa do Mundo

O enviado especial da BBC Brasil à África do Sul Daniel Gallas, que acompanha a Copa do Mundo desde a chegada da seleção brasileira ao país, comenta o resultado das semifinais e fala sobre a grande final do torneio no domingo, dia 11 de julho.

Segundo Gallas, Espanha e Holanda têm características parecidas.

"As duas equipes gostam de tocar bastante a bola, de prender bastante a posse de bola", disse Gallas. "São duas equipes que estão acostumadas a dominar seus adversários."

