Repórter da BBC Brasil comenta estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres

O Brasil estreou nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 com uma vitória da seleção feminina de futebol sobre a equipe de Camarões.

Na partida no estádio Millennium, em Cardiff, as brasileiras jogaram diante de um fraco público e venceram de goleada, com gols de Francielle, Renata Costa, Cristiane e dois de Marta.

Os torneios de futebol feminino e masculino começam antes da abertura oficial das Olimpíadas - que será na sexta-feira - pois a competição exige um calendário maior do que os 16 dias dos Jogos.

Com o bom desempenho, a equipe do Brasil deu início à disputa pelo inédito ouro olímpico.