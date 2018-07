Repórter da Geórgia leva tiros durante transmissão ao vivo

A repórter da TV estatal da Geórgia, Tamara Urushadze, foi atingida por tiros enquanto estava no ar, ao vivo. Ela sofreu apenas ferimentos leves. O incidente aconteceu perto da cidade de Gori e foi filmado pela equipe que trabalhava com Tamara. Veja também: Assista ao vídeo Entenda o conflito separatista na Geórgia Cronologia dos conflitos na Geórgia Depois de vestir um colete a prova de balas, ela disse que achava que os tiros tinham sido disparados por um franco-atirador: "Acho que foi algum tipo de bala. Não posso dizer mais nada no momento, porque não conseguimos ver ninguém e não sabemos quem atirou." Autoridades russas anunciaram na quinta-feira que começaram a transferir o controle de Gori para tropas da Geórgia. A cidade fica a 25 quilômetros da fronteira da Geórgia com a Ossétia do Sul e, na sexta-feira passada, serviu de base para o ataque georgiano contra a região separatista. Desde então, Gori se tornou um ponto estratégico e foi tomada pelos russos depois que tropas da Geórgia entraram na Ossétia do Sul. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.