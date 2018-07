Repórter escapa de gangue na Marginal do Pinheiros A jornalista Joana de Assis, 29 anos, repórter da SporTV, escapou de ser assaltada, no início desta madrugada, por criminosos da gangue que vem atacando motoristas na Marginal do Pinheiros, na região do Jaguaré, zona oeste da capital, após seu veículo passar por cima das pedras deixadas sobre a faixa de rolamento e parar na via em razão de avarias nos pneus.