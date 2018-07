Repórter-fotográfico do 'Estado' ganha prêmio O repórter-fotográfico do Estado Wilton Junior conquistou pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha, na categoria Fotografia, com uma foto publicada na edição de 24 de junho de 2012 que mostra um protesto indígena no Rio de Janeiro durante a Rio+20, conferência sobre o clima promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU).