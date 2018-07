Repórter relata cenário de caos em NY após passagem do Sandy

A cidade de Nova York viveu momentos de tensão com a passagem da tempestade Sandy, que deixou um rastro de destruição na região nordeste dos Estados Unidos.

O repórter da BBC Brasil em Nova York, Caio Quero, relatou por telefone como a tempestade causou inundações, falta de energia elétrica e a paralisação dos transportes.

Milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas nas horas que antecederam a chegada do Sandy, que atingiu Nova York com ventos fortes e muita chuva.

Prédios foram danificados e árvores derrubadas. No bairro do Queens, um incêndio destruiu dezenas de casas em uma região inundada e mais de 150 bombeiros foram enviados ao bairro para combater as chamas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.