Repórteres Sem Fronteiras quer solução de crime em SP A organização não-governamental (ONG) Repórteres Sem Fronteiras, principal entidade em defesa do jornalismo no mundo, pediu hoje que a polícia investigue se o assassinato de Wanderley dos Reis, dono do jornal Popular News, de Ibitinga (SP), tem relação com as reportagens que publicou no diário gratuito, voltado basicamente à política. Reis, de 42 anos, foi morto em sua casa no domingo. A Repórteres Sem Fronteiras acredita que o crime pode ter motivação política.