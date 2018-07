Reposição hormonal faz dobrar mortes por câncer

As descobertas foram feitas pela Iniciativa pela Saúde da Mulher, um grande estudo iniciado em 1991 cujo objetivo era demonstrar que a aplicação de uma combinação entre estrógeno e progesterona poderia aliviar os sintomas debilitantes da menopausa e reduzir os riscos de ataque cardíaco e derrame.

O setor de reposição hormonal, que envolvia 16 mil mulheres, foi paralisado precocemente após 66 meses quando foi observado que os riscos superavam em muito quaisquer possíveis benefícios. Das mulheres que foram acompanhadas nesse período, 109 tratadas com estrógeno e progesterona tiveram câncer no pulmão, contra 85 das que receberam placebo - uma diferença de 23%. Mas a diferença foi ainda maior em relação ao número de óbitos. No grupo que recebeu terapia hormonal, 73 mulheres morreram, enquanto no grupo tratado com placebo as mortes foram 40, uma diferença de 71%.

O aumento nas mortes atribuídas ao câncer de pulmão correspondeu à metade do aumento geral nos óbitos registrados entre mulheres tratadas com terapia hormonal. Os resultados sugerem que os hormônios não provocam, por si mesmos, o câncer de pulmão, mas aceleram o crescimento de tumores existentes, tornando-os mais agressivos e aumentando a probabilidade de metástase, explicou o médico Rowan Chlebowski, do Centro de Pesquisas Biomédicas de Los Angeles, do Centro Médico Harbor - UCLA.

Cerca de 99 mil mulheres são diagnosticadas com câncer no pulmão todos os anos nos Estados Unidos, das quais 71 mil morrem em decorrência da doença.