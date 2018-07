Represa é esvaziada e milhares de peixes morrem em Araras-SP

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras (Saema) decidiu fazer a transposição depois de se observar rápida queda no nível da Represa Água Boa, que abastece a cidade. Com o nível próximo de zero, o diretor de captação do Saema, Romildo Bollis, disse que havia risco de ocorrer grande mortandade e, ainda, de se perder o que restava de água no manancial. A cidade enfrenta grave crise hídrica e está com racionamento desde outubro - a população recebe água doze horas por dia.

Segundo Bollis, já havia peixe morrendo e moradores estavam levando os espécimes para consumo, o que ocasionava risco para a saúde pública. Com a abertura do canal, o plano era de que os peixes migrassem para a represa. O problema é que parte da fauna aquática não conseguiu nadar para o canal. O diretor do Saema assegura que os espécimes maiores - pacus, piaparas, dourados e curimbatás - se salvaram. Segundo ele, morreram principalmente peixes menores, como lambaris e piavas que, ao invés de nadarem para o canal, adentraram dois pequenos córregos que abastecem a represa. Ele estima a mortandade em menos de uma tonelada de peixes.

Ainda segundo Bollis, a própria prefeitura povoou a represa com a soltura de alevinos após a construção do manancial, em 2010. Uma operação de salvamento com tanques chegou a ser avaliada, mas as condições de acesso ao local impediram sua execução. O lago que recebeu parte dos peixes, a Represa Ermínio Ometto, também corre o risco de secar. "Se não chover, teremos água para mais cinco dias." Segundo ele, o município vai tentar uma transposição de água de uma represa da Usina São João através de canais de irrigação de canaviais, que estão sendo limpos.

Foi iniciada nesta terça-feira a remoção dos peixes mortos com o uso de uma draga. Os restos, já em decomposição, estão sendo levados para uma vala, onde são enterrados. A Cetesb informou que técnicos da agência de Mogi-Guaçu estão em Araras, para avaliar a situação das represas e a extensão dos danos ambientais. Segundo o órgão, possíveis medidas administrativas só serão tomadas após um diagnóstico completo do ocorrido.