Represa ganha faxina e plantio de árvores Cerca de 300 alunos de 12 colégios participam amanhã da ação Amigos da Guarapiranga no Parque Praia do Sol, a partir das 9 horas. A represa vem sofrendo com o lixo, que ameaça o turismo: as embarcações têm dificuldades para navegar por conta dos resíduos que enroscam nos motores.