Represa rompe e causa inundações no Grand Canyon

Centenas de pessoas foram retiradas do Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos, após o rompimento de uma represa devido às fortes chuvas que caem sobre a região. Segundo as autoridades, o rompimento provocou a inundação da cidade de Supai, que abriga cerca de 400 membros da tribo indígena Havasupai. Os indígenas foram retirados da região de helicóptero com o auxílio da Cruz Vermelha, assim como turistas que visitavam a área. Eles foram levados para o sul de Supai. Um alerta de enchentes foi emitido na região e equipes de resgate ainda procuram por turistas que possam ter sido deixados em acampamentos na área das enchentes. A represa de Redlands fica na área da cachoeira de Havasu, que deságua no rio Colorado, que atravessa o Canyon. Mesmo antes do rompimento da barreira, o nível das águas do Colorado havia subido de maneira significativa. Entre os resgatados, estavam 16 passageiros de um barco que foi levado pelas águas do rio antes das inundações. O Grand Canyon atrai um grande número de turistas e já havia sido atingido por enchentes. Em 2001, um casal e o filho de dois anos de idade foram mortos depois de serem levados pelas águas enquanto caminhavam pelo local. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.