Representantes do MTST são recebidos na Câmara-SP Representantes de cerca de 300 integrantes do Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST) que protestaram nesta terça-feira, 15, no centro de São Paulo, foram recebidos nesta tarde pelo presidente da Câmara Municipal, José Américo (PT-SP). Mais cedo, o MTST tentou invadir a Câmara, sem sucesso.