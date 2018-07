Repressão a ambulantes gera conflito no centro do SP Um confronto entre vendedores ambulantes e guardas civis metropolitanos prejudicou ainda mais o movimento na região do Brás, no centro de São Paulo, no fim da manhã de hoje. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana (GCM), o conflito começou por volta das 12 horas, na região do Largo da Concórdia, quando os guardas faziam repressão aos camelôs irregulares, que reagiram contra a apreensão de mercadorias. Até 12h30, nem a Polícia Militar nem a GCM tinham informações sobre feridos ou detidos. As ruas do Brás ficaram congestionadas na manhã de hoje em conseqüência do grande volume de carros e pessoas transitando pelo local em busca de compras de Natal e fim de ano. Por esse motivo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular na região. A situação agravou-se em razão do feriado municipal em cidades próximas, o que ocasionou a lotação dos bolsões de estacionamento de ônibus na região.