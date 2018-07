Repressão à corrupção na China pressiona margens de farmacêuticas Uma repressão contra a corrupção e contra a política de preços no mercado farmacêutico da China, de rápido crescimento, apertou os lucros e as margens das companhias, levantando um sinal de alerta para a indústria farmacêutica global de que os dias de crescimento fácil no país podem ter acabado.