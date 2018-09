Repressão sob medida

No século 20 a humanidade foi sacudida por terríveis holocaustos, cada um inspirado numa filosofia, numa maneira de ver o mundo e a vida, e numa estratégia deliberadamente construída para atingir os objetivos propostos. Esses holocaustos feriram profundamente a alma humana, fizeram milhões de vítimas e mancharam de sangue o rumo da civilização. Estamos falando do nazismo, do fascismo e do stalinismo, na Europa, e também do golpismo, na América. O último desses holocaustos é precisamente o menos estudado e o que mais provocou dor e estrago aqui no sul do globo.

De fato, a chamada Doutrina de Segurança Nacional foi muito mais que um conjunto de teorias equivocadas, impostas pelos Estados Unidos para submeter os povos de nossa América. Tratou-se de uma filosofia e uma estratégia, uma forma de entender a vida e o mundo, e uma forma de execução.

A Doutrina de Segurança Nacional concebia a sociedade como um todo harmônico e unidirecional, pilotado por uma elite que formulava os grandes objetivos da civilização e conduzia os povos e os países à sua realização pela determinação e o cumprimento dos chamados "objetivos nacionais".

Esses objetivos - bem como a consolidação de uma ordem econômica mundial que deixava o poder de decidir os rumos do desenvolvimento nas mãos das grandes corporações capitalistas - buscavam a uniformização das consciências, vontades e condutas. Esse foi o motivo pelo qual toda dissidência, desacordo e protesto contra a ordem estabelecida que pretendesse desviar o coletivo social de tais objetivos era considerado "inimigo" da sociedade, da ordem e da civilização. Todo indivíduo ou grupo que ousasse formular objetivos diferentes em relação àqueles impostos pela elite deveria ser "extirpado" da convivência social. Essa é a convicção que inspirou aqueles que impuseram a sangue e fogo a estratégia de dominação aplicada na nossa América na década de 80, que, como se vê, foi muito além da inclusão monolítica de nosso continente na égide dos EUA na Guerra Fria. Os idealizadores da doutrina planejaram com precisão cirúrgica uma estratégia de controle e submissão para cada país e sociedade. Os padrões repressivos empregados foram construídos tendo em conta as características psicossociais de cada país, buscando impor à sociedade o maior temor possível. Assim, por exemplo, para uma sociedade como a chilena, de características "insulares", na qual a unidade das famílias é a base de sua convivência e organização, o padrão repressivo escolhido foi o desterro, com o qual, ao separar um de seus membros, toda a família era submetida à condição de refém. Para uma sociedade como a da Argentina, na qual a imigração constitui a base da construção social, esse castigo não teria a mesma relevância. E o padrão escolhido foi o desaparecimento forçado dos presos. Assim, cada família era submetida à paralisação de toda ação opositora, com base na esperança de ver "aparecer" seu ente querido. Já numa sociedade pequena como a uruguaia o padrão foi o da prisão política prolongada, o que fazia as famílias visitarem o ente querido cativo, subjugando sua conduta social.

Como se vê, não se tratou de simples crueldade ou de golpes de Estado para impor ditaduras submissas, servis ao império. O golpismo na América Latina foi além, tentando construir um tipo de sociedade unidirecional, uniforme e cativa. Para atingi-lo, não hesitou em sacrificar centenas de milhares de pessoas. Mas, uma vez mais, a força da humanidade se impôs à loucura desse holocausto: recuperamos a democracia e, à custa de muito trabalho, temos desmontado a estrutura equivocada desse experimento. E estabelecemos os alicerces de uma nova era de paz, convivência civilizada, democracia e tolerância, respeitando a diversidade e os direitos humanos. Mas os ideólogos responsáveis pela insanidade estão impunes e gozam de boa saúde. Não foram responsabilizados pelo horror que desencadearam. Nos laboratórios do poder nos EUA a página foi virada, fingindo-se que nada disso ocorreu. Comentei o assunto com o presidente Obama por ocasião de sua visita ao Chile, recordando a ele que a loucura homicida levou à morte de uma jovem judia americana, Ronnie Moffit, assassinada com meu pai em Washington por uma bomba instalada por agentes da ditadura Pinochet no primeiro atentado terrorista do século 20 ocorrido na capital dos EUA.

Falta ainda um mea-culpa e o arrependimento do norte por sua responsabilidade pelo holocausto no sul. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO PACHECO KALIL

JUAN PABLO LETELIER É VICE-PRESIDENTE DO SENADO DO CHILE