Repsol encontra petróleo em bloco com Petrobras e Vale A espanhola Repsol encontrou indícios de petróleo no bloco S-M-673, na bacia de Santos, em área que divide com a Petrobras, Vale e a australiana Woodside Petroleum, de acordo com informação do site da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).