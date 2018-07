Repsol-YPF investirá US$ 1,5 bi na Bolívia A petrolífera espanhola Repsol-YPF anunciou ontem que deve aumentar sua produção de gás natural na Bolívia, e confirmou planos de investir US$ 1,5 bilhão no país. A Repsol-YPF espera aumentar a produção em dois dos maiores campos que tem na Bolívia, dos atuais 2 milhões m³ diários para 14 milhões até 2013. O investimento previsto para a companhia é, até o momento, o mais significativo em termos de hidrocarbonetos no país andino. Depois da Venezuela, a Bolívia tem a segunda maior reserva de gás da região com uma produção diária que supera os 42 milhões de m³ por dia, grande parte enviada para o Brasil.