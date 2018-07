República Tcheca proíbe bebidas com teor alcoólico igual ou maior a 20%

As autoridades passaram uma semana tentando encontrar a fonte do pior surto de mortes provocadas pelo álcool no país em décadas.

Um número tão grande de mortes provocadas pelo consumo de álcool é raro no país de 10,5 milhões de habitantes. Mas autoridades do governo e da indústria estimaram que a venda ilegal de bebidas alcoólicas estão em alta neste país pertencente à União Europeia, representando entre 10 e 20 por cento do mercado.

O Ministério da Saúde já havia proibido a venda de bebidas alcoólicas destiladas por ambulantes na quarta-feira para combater o problema após o surgimento dos primeiros casos no fim de semana na região de Moravian-Silesian, 350 quilômetros a leste de Praga.

"Operadores de comércio de bebidas e alimentos... estão proibidos de oferecer para venda e de vender... bebida alcoólica de teor alcoólico de 20 por cento ou mais... até nova notificação", disse o ministro da Saúde, Leos Heger, em pronunciamento transmitido pela televisão.

A bebida contaminada também levou cerca de 24 pessoas para os hospitais.

Um repórter da Reuters presenciou funcionários de uma loja retirando bebida alcoólica de uma prateleira pouco depois do anúncio.

(Reportagem de Mike Winfrey, Jason Hovet, Robert Mueller e Jana Mlcochova)