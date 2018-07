Republicano antigay assume que é homossexual

SACRAMENTO, EUA

O senador estadual da Califórnia Roy Ashburn, que é republicano, disse que devia uma explicação a seus eleitores e admitiu que é homossexual. "Sou gay. Estas são as palavras que durante tanto tempo foram tão difíceis para mim", disse na segunda-feira Ashburn, de 55 anos, à apresentadora da rádio KERN-AM, a conservadora Inga Barks.

Na semana passada, Ashburn, dono de um consistente histórico de votação contra os direitos dos homossexuais, rejeitou comentar boatos de que teria sido visto num bar gay em Sacramento antes de ser preso às 2 horas de quarta-feira por dirigir sob o efeito de álcool ou drogas.

Ele disse a Inga que antes não via motivos para que os eleitores soubessem detalhes de sua vida particular. Mas, depois de sua detenção, blogueiros e pessoas da vida pública começaram a debater abertamente o fato de o senador frequentar bares gays em Sacramento. Durante o fim de semana, ele decidiu debater o assunto publicamente. "Em meu coração, eu acreditava que o fato de ser gay não deveria e nem poderia afetar a minha maneira de trabalhar", disse Ashburn no rádio. "Mas as consequências de minhas ações naquela noite me fizeram mudar de opinião."

Ashburn, divorciado e pai de 4 filhos, defendeu na entrevista o fato de ter votado contra os direitos dos homossexuais apesar de ser gay. Ele afirmou que votava de acordo com o que acreditava ser o desejo da maioria de seus eleitores. "Sempre pensei que minha lealdade estava com meus eleitores."