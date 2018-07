Republicano é eleito governador na Carolina do Norte

Em New Hampshire, um Estado estratégico na eleição presidencial, Maggie Hassan, ex-líder democrata no Senado, manteve o governo estadual em poder do partido, segundo a rede ABC.

Os governadores democratas de Vermont e Delaware se reelegeram, conforme projeção da CNN. Em Dakota do Norte, o republicano Jack Dalrumple foi reconduzido, segundo a Associated Press.

Os democratas travam também disputas apertadas para manter os governos de New Hampshire, Montana e Washington, que, assim como a Carolina do Norte, estão atualmente nas mãos do partido.

Havia 11 governos estaduais em disputa na terça-feira, mas poucas dessas disputas eram consideradas competitivas, e elas acabaram ofuscadas pelas corridas para a Casa Branca e o Congresso.

Os democratas estavam na defensiva, porque quatro dos seus atuais governadores estão deixando o cargo, enquanto apenas um republicano não está disputando a reeleição.

Em Rhode Island, o governador é independente.

Na Carolina do Norte, o vice-governador democrata, Walter Dalton, admitiu a derrota contra Pat McCrory, prefeito de Charlotte. McCrory, derrotado por estreita margem para a governadora Bev Perdue em 2008, manteve uma vantagem consistente sobre Dalton nas pesquisas ao longo da campanha.

Com popularidade baixa, Perdue, primeira mulher a governar o Estado, decidiu não tentar a reeleição.

Os republicanos são favoritos para manterem Indiana, onde o governador Mitch Daniels não pode mais disputar um novo mandato. O governador republicano de Utah também é favorito à reeleição.

Democratas disputam a reeleição em Virgínia Ocidental e Missouri.